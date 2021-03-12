В Уфе двое неизвестных подожгли автомобиль | видео

Уфа | 12 мар 2021 | 15:33

Сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, устроивших поджог автомобиля в Зеленой Роще в Уфе. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Автомобиль Hyundai Solaris неизвестные подожгли около 5 утра во дворе дома №102 по улице Менделеева. Как следует из видео, двое молодых людей̆ подходят к иномарке, обливают ее горючей жидкостью, а после поджигают.





Пользователи единодушно посочувствовали владельцу автомобиля.



- Кошмар, утром вскочил — думал, моя машина горит. Козлы, и так сейчас тяжело. Возможно, для владельца автомобиль был источником заработка.



- Мог огонь на другие авто перекинуться.

- Это жестко даже для мести.



- В отделе полиции по Кировскому району зарегистрировано сообщение о возгорании автомашины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас проводиться проверка и по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД РФ по РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео