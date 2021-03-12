В Уфе задержали банду вымогателей

Уфа | 12 мар 2021 | 18:39

В Уфе задержали группу вымогателей, которые похитили сотрудника салона ритуальных услуг и потребовали деньги. Об этом сегодня, 12 марта, рассказали в ФСБ и Следственном комитете Башкирии. Преступники жестоко избили ритуальщика, из-за чего он почти три недели провел в реанимации. Сразу после выписки он обратился в правоохранительные органы.







— Как установлено следствием, в феврале 2020 года один из подозреваемых, находясь около уфимского городского морга, обманным путем похитил ранее знакомого ему сотрудника салона ритуальных слуг и на своем автомобиле вывез его в безлюдное место, — рассказали в следкоме. — Совместно с тремя сообщниками он нанес ему множественные телесные повреждения, после чего потребовал от него передавать им по 1000 рублей за каждый заключенный договор об оказании погребальных услуг, то есть около 100 тысяч рублей в месяц.



Боясь за свою жизнь, ритуальщик согласился, только после этого его отпустили. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ вскоре установили личности похитителей и наведались к ним домой. Все они оказались жителями Уфы в возрасте от 27 до 33 лет.





— В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов обнаружены 9 единиц охотничьего и травматического оружия, — сообщили в следкоме. — Задержание подозреваемых проведено сотрудниками спецназа Росгвардии и ФСБ. Все подозреваемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенных преступлениях они не признали. Судом, по ходатайству следователя, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.









Сейчас банду проверяют на причастность к совершению других преступлений. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» и «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».

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Фото: скрин видео