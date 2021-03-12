В Уфе начальник отдела полиции сломал челюсть подчиненному

Уфа | 12 мар 2021 | 19:30

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии проинформировала, что в Уфе начальника полиции подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести своему подчиненному (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Расследование ведет следственный отдел Кировского района.



В ведомстве установили, что 11 марта 2021 года подозреваемый во время конфликта с подчиненным ударил его кулаком по лицу, в результате чего у того был диагностирован перелом челюсти.



В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.



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