В Уфе начальник отдела полиции сломал челюсть подчиненному

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии проинформировала, что в Уфе начальника полиции подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести своему подчиненному (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Расследование ведет следственный отдел Кировского района.
В ведомстве установили, что 11 марта 2021 года подозреваемый во время конфликта с подчиненным ударил его кулаком по лицу, в результате чего у того был диагностирован перелом челюсти.
В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.