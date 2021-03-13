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Авария в Мелеузе: на железнодорожном переезде Kia Spectra столкнулась с маневровым поездом

Авария в Мелеузе: на железнодорожном переезде Kia Spectra столкнулась с маневровым поездом

Мелеузовский район | 13 мар 2021 | 10:07

В городе Мелеузе произошло ДТП с участием маневрового поезда и иномарки, об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Информация об аварии поступила в диспетчерскую сегодня ночью 13 марта. По предварительным данным, на железнодорожном переезде перегона Мелеуз-Карагай Куйбышевской железной дороги столкнулись иномарка Kia Spectra и маневровый поезд. В результате ДТП пострадали два пассажира легкового автомобиля – молодые люди 18 и 20 лет. Их доставили в центральную районную больницу.

Отмечается, что задержки поездов не допущено, железнодорожный состав убыл в пункт назначения. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме. Розлива топлива нет, схода состава не допущено. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Источник: ufa.aif.ru

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