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Пожар в Караидельском районе: в селе Байки на пепелище обнаружили мужчину

Пожар в Караидельском районе: в селе Байки на пепелище обнаружили мужчину

Караидельский район | 13 мар 2021 | 15:19

Пожар унес человеческую жизнь в частном доме в Караидельском районе республики. Сообщение о возгорании в селе Байки поступило 13 марта в 06:25.

Прибывшие спасатели справились с пожаром за полчаса. Огнем уничтожена веранда размером 4х9м, поврежден бревенчатый дом размером 6х6м. Открытое горение ликвидировано в 07:05.

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К несчастью, на пепелище был обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения. Еще один человек – мужчина 1985 года рождения — госпитализирован в больницу с травмами.

Причины произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ

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