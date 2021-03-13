Пожар в Караидельском районе: в селе Байки на пепелище обнаружили мужчину

Караидельский район | 13 мар 2021 | 15:19

Пожар унес человеческую жизнь в частном доме в Караидельском районе республики. Сообщение о возгорании в селе Байки поступило 13 марта в 06:25.



Прибывшие спасатели справились с пожаром за полчаса. Огнем уничтожена веранда размером 4х9м, поврежден бревенчатый дом размером 6х6м. Открытое горение ликвидировано в 07:05.



Читайте также: В Караидельском районе в местном роднике обнаружили труп женщины

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС РФ по РБ

К несчастью, на пепелище был обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения. Еще один человек – мужчина 1985 года рождения — госпитализирован в больницу с травмами.Причины произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.