Пожар в Караидельском районе: в селе Байки на пепелище обнаружили мужчину
Караидельский район | 13 мар 2021 | 15:19
Пожар унес человеческую жизнь в частном доме в Караидельском районе республики. Сообщение о возгорании в селе Байки поступило 13 марта в 06:25.
Прибывшие спасатели справились с пожаром за полчаса. Огнем уничтожена веранда размером 4х9м, поврежден бревенчатый дом размером 6х6м. Открытое горение ликвидировано в 07:05.
Причины произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
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