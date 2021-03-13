В Башкортостане произошел сбой транспортных терминалов

Уфа | 13 мар 2021 | 15:57

В Башкирии 12 марта произошел сбой, из-за которого карты Алга и банковские карты не принимались к оплате в общественном транспорте. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ объяснили причину.







Кратковременный сбой наблюдался в период с 8:30 до 9:45 утра 12 марта. В Минтрансе республики сообщили, что все дело в загрузке некоторых данных.



Пресс-служба Минтранса РБ:



- В связи с кратковременным техническим сбоем сегодня 12.03.2021 c 8:30 до 9:45 на транспортных терминалах частично не были загружены актуальные стоп-листы. На данных терминалах не принимались банковские карты и ТК АЛFА. При этом оплата наличными функционировала в штатном режиме.

После этого проблема была полностью устранены, терминалы вернулись к нормальному функционированию. Из-за очереди на обновление стоп-листов могли быть зарегистрированы единичные факты непринятия карт Алга или банковских карт. Минтранс приносит извинения за предоставленные временные неудобства.

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