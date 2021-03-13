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В Уфе задержали мужчину, преследовавшего подростка

В Уфе задержали мужчину, преследовавшего подростка

Уфа | 13 мар 2021 | 19:58

Подозрительный мужчина преследовал ребенка в уфимском Сипайлово. Информация о преследователе разлетелась по уфимским пабликам и напугала многих родителей.

Как сообщают соцсети, накануне вечером в микрорайоне Сипайлово неизвестный увязался за мальчиком. Мужчина расспрашивал школьника про родителей и просился в квартиру. Испуганный подросток забежал в супермаркет, однако предполагаемый педофил не отставал. Ребенку удалось оторваться от него, выскочить на улицу и добежать до дома. Камеры видеонаблюдения показали, как преследователь высматривает убежавшего мальчика и теряет его из виду.

Как сообщают очевидцы, тем же вечером мужчину видели возле школы №155, он долго стоял возле играющих детей.

Как прокомментировал источник в правоохранительных органах, мужчина пойман и доставлен в полицию, его личность установлена. Проводится проверка.

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Источник: gtrk.tv

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