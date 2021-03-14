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В Башкирии пропала жительница Белорецка Альбина Галлямова

В Башкирии пропала жительница Белорецка Альбина Галлямова

Белорецкий район | 14 мар 2021 | 10:23

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» вчера, 13 марта, сообщили, что в Белорецке пропала 34-летняя Альбина Галлямова. Сообщается, что ее местонахождение неизвестно с 28 декабря 2020 года. Детали исчезновения не приводятся. 

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Приметы: рост – 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.
Во что была одета, неизвестно.

Всех, кто что-то знает, видел или слышал о пропавшей, просят сообщить на бесплатную горячую линию 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан

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