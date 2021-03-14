В Белорецке стая бродячих собака окружила маленьких детей

Белорецкий район | 14 мар 2021 | 18:04

Жители Белорецка в социальных сетях поделились шокирующей фотографией. 14 марта автор поста рассказал, что дети в одном из дворов города вынуждены прятаться на площадке от бродячих собак.







На фото хорошо видно, как маленькие дети забрались на горку, чтобы спрятаться от стаи собак, которые окружили бедняг. По сообщениям местных жителей, такая ситуация на улице Твердышева у дома №36 повторяется регулярно.



Самостоятельно дети отогнать собак не могут. А родители очень переживают за малышей, но не выпускать ребят на улицу невозможно.



Жители города просят обратить внимание властей на серьёзную проблему.

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Фото: соцсети