Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Октябрьском: столкнулись 2 легковушки, пострадал ребенок

Авария в Октябрьском: столкнулись 2 легковушки, пострадал ребенок

Авария в Октябрьском: столкнулись 2 легковушки, пострадал ребенок

Октябрьский | 15 мар 2021 | 09:11

Вечером 14 марта в Октябрьском случилась серьезная авария с пострадавшими. Дорогу не поделили «ВАЗ-2114» и «Лала Приора».



Все случилось на Комсомольской улице. При повороте налево 33-летний водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «Ладе Приоре». В итоге обе легковушки получили серьезные повреждения – «Приора» после столкновения протаранила столб. Травмы получили пассажиры «Лады» - 23-летний молодой человек и трехлетний мальчик.

Всего за минувшее воскресенье зарегистрировано две аварии с тремя пострадавшими. Сотрудники ГИБДД пресекли больше 2650 нарушений ПДД и задержали 53 нетрезвых водителя.

Читайте также:

В Октябрьском целая семья отравилась газом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: