Авария в Октябрьском: столкнулись 2 легковушки, пострадал ребенок

Октябрьский | 15 мар 2021 | 09:11

Вечером 14 марта в Октябрьском случилась серьезная авария с пострадавшими. Дорогу не поделили «ВАЗ-2114» и «Лала Приора».







Все случилось на Комсомольской улице. При повороте налево 33-летний водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «Ладе Приоре». В итоге обе легковушки получили серьезные повреждения – «Приора» после столкновения протаранила столб. Травмы получили пассажиры «Лады» - 23-летний молодой человек и трехлетний мальчик.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за минувшее воскресенье зарегистрировано две аварии с тремя пострадавшими. Сотрудники ГИБДД пресекли больше 2650 нарушений ПДД и задержали 53 нетрезвых водителя.