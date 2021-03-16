Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе мужчина упал с высоты, во время монтажа лифта

В Уфе мужчина упал с высоты, во время монтажа лифта

В Уфе мужчина упал с высоты, во время монтажа лифта

Уфа | 16 мар 2021 | 10:18

В Кировском районе Уфы произошел несчастный случай. 5 марта 49-летний сотрудник компании ООО «Астро-Лифт» работал на объекте. Мужчина занимался монтажом лифтового оборудования.

В какой-то момент 49-летний работник упал с высоты. К счастью, мужчина выжил, однако получил тяжелую травму. Расследованием производственной травмы занялась Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан. Эксперты разберутся в причинах и обстоятельствах инцидента.

Читайте также:

В Уфе задержали мужчину, преследовавшего подростка
Работа на высоте опасна, и не всегда такие истории заканчиваются хорошо. Например, 20 февраля спасатели Управления гражданской защиты Уфы вытащили из шахты лифта в строящемся доме тело работника. 58-летнего мужчину долгое время разыскивали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: