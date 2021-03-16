В Уфе мужчина упал с высоты, во время монтажа лифта

В Кировском районе Уфы произошел несчастный случай. 5 марта 49-летний сотрудник компании ООО «Астро-Лифт» работал на объекте. Мужчина занимался монтажом лифтового оборудования.
В какой-то момент 49-летний работник упал с высоты. К счастью, мужчина выжил, однако получил тяжелую травму. Расследованием производственной травмы занялась Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан. Эксперты разберутся в причинах и обстоятельствах инцидента.
Работа на высоте опасна, и не всегда такие истории заканчиваются хорошо. Например, 20 февраля спасатели Управления гражданской защиты Уфы вытащили из шахты лифта в строящемся доме тело работника. 58-летнего мужчину долгое время разыскивали.