Житель Башкирии выплатит штраф за поломку видеофиксатора

| 16 мар 2021 | 20:13

23 января уроженец Бураевского района решил расквитаться с видеофиксатором. Он безжалостно поломал камеру, а после скрылся с места инцидента.







Как сообщает пресс-служба Министерство транспорта Башкирии, инцидент произошёл на трассе Уфа-Бирск-Янаул. Полицейским удалось установить личность вандала. Им оказался уроженец Буравского района, который 3 марта по обвинению в поломке предстал перед районным Мировым судьёй.



Мужчину признали виновным в повреждении государственного имущества и привлекли к административной ответственности. Сельчанина оштрафовали, а также обязали оплатить ремонт видеофиксатора.

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