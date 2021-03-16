Массовая авария в Уфе: столкнулись три машины, пострадали четыре человека

Уфа | 16 мар 2021 | 22:48

Сегодня, 16 марта, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Opel Astra, Nissan Almera и Renault Duster. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.



Авария произошла напротив жилого дома №42 по улице маршала Жукова. В результате массового ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel Astra и два пассажира автомобиля Renault Duster.



В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы. Обстоятельства ДТП уточняются.



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Фото: ГИБДД Башкирии