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Массовая авария в Уфе: столкнулись три машины, пострадали четыре человека

Массовая авария в Уфе: столкнулись три машины, пострадали четыре человека

Уфа | 16 мар 2021 | 22:48

Сегодня, 16 марта, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Opel Astra, Nissan Almera и Renault Duster. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла напротив жилого дома №42 по улице маршала Жукова. В результате массового ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Opel Astra и два пассажира автомобиля Renault Duster.

В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД Башкирии

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