Авария в Янаульском районе: столкнулись "Hyundai Solaris" и встречный грузовик КамАЗ

Янаульский район | 17 мар 2021 | 09:14

Днём в Янаульском районе на 22 км автодороги Нефтекамск-Янаул столкнулись "Hyundai Solaris" под управлением 42-летней местной жительницы и встречный грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 32-летний житель Нефтекамска.







В результате аварии водитель легкового автомобиля и её пассажиры, 29-летняя племянница и годовалая дочь племянницы с различными травмами госпитализированы. Начато разбирательство.



Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, гололедица. В отношении должностного лица отвечающего за данную дорогу возбуждено административное расследование в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

16 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых одиннадцать человек получили травмы.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2650 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ

Фото: блог начальника ГИБДД РБ