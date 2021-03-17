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В Уфе посреди дня неизвестный на дороге ножом заколол мужчину | видео

В Уфе посреди дня неизвестный на дороге ножом заколол мужчину | видео

Уфа | 17 мар 2021 | 14:57

Сегодня, 17 марта, в Уфе произошел вопиющий по своей жестокости случай. В социальных сетях распространилось видео, на котором посреди дороги мужчина напал с ножом на другого.

На записи можно видеть, как двое уфимцев дерутся на дороге. Через секунду один из них отбирает у другого нож и наносит несколько ударов сопернику. После спокойно встает и уходит. На помощь к пострадавшему бросились прохожие.

Происшествие, по словам очевидцев, произошло днем на проезжей части по улице Пушкина. К несчастью, пострадавший скончался от полученных ран. В СК по РБ заявили, что личность нападавшего и местонахождение установлены. 


«На место обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела СКР. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, местонахождение подозреваемого установлено», — сообщили в СК.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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