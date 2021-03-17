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В Дюртюлинском районе задержали четырех похитителей коров

В Дюртюлинском районе задержали четырех похитителей коров

Дюртюлинский район | 17 мар 2021 | 16:49

Четырёх горе-похитителей поймали в Дюртюлинском районе. Молодые преступники занимались похищением рогатого скота. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Ночью на трассе Дюртюли-Кушулево сотрудники ГИБДД остановили две подозрительные машины «Нива» с прицепом. Оказалось, мужчины перевозили корову, которая была краденной.

Как выяснило следствие, мужчины 23, 24, 31 лет тайно пробрались в хозяйство к местному фермеру. Они выкрали корову с намерением продать после. Однако фермер вскоре заметил пропажу скота.

Четверо преступников уже не первый раз занимаются похищением коров – им уже удавалось украсть рогатую, разделать её и продать. Но вот повторить успешное похищение им не удалось. Подозреваемые задержаны по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело.

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Источник: bash.news

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