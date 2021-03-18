Убийство юриста Александра Елисеева в Уфе: Станислав Яшин считал его виновным в смерти матери

Уфа | 18 мар 2021 | 09:30

Стали известны подробности конфликта между 49-летним Станиславом Яшиным и 33-летним юристом Александром Елисеевым, представлявшим в суде один из уфимских банков.







Напомним, в среду, 17 марта г-н Яшин погнался за адвокатом после заседания Арбитражного суда РБ и догнал Елисеева на улице Пушкина. Здесь мужчина достал нож и хладнокровно нанес несколько ударов противнику, а потом, бросив истекающую кровью жертву, спокойно удалился. Юрист скончался от большой кровопотери до приезда скорой помощи. Правда, как выяснилось позже, убийца вовсе не был так безмятежен, как показалось очевидцам. Его, тоже истекающего кровью, нашли в соседнем дворе – мститель пытался застрелиться из карабина, который привез в своей машине. Но попытка оказалась неудачной – самоубийца ранил себя, но не убил. Сегодня за его жизнь борются врачи.



Выяснилось, что Станислав Яшин пережил серьезный стресс – месяц назад он похоронил свою маму, которая числилась руководителем его предприятий, занимавшихся разработкой карьеров в Кармаскалинском районе Башкирии. Эксперты полагают, что смерть матери Яшина приблизили его долги – мужчина должен был одному из уфимских банков 30 млн рублей. А женщина выступала при этом созаемщиком.

Трудившийся в финансовом учреждении и представлявший банк в суде Александр Елисеев, по словам осведомленных источников, проявлял напористость в требованиях по возврату долга. И должник считал юриста виновным не только в безвременной смерти матери - он даже присылал ему на телефон фото могилы родительницы, но и во всех своих бедах. Так, долг в 30 млн рублей после начислений пеней и штрафов превратился в двести с лишним миллионов рублей, которые кредитор вряд ли когда бы выплатил. Тем не менее, банкиры смогли доказать в суде, что имеют право на погашение именно такой суммы.



Станислав Яшин на днях собирался вступить в права наследования и переписать на себя предприятие, по документам принадлежащее его почившей матери. Однако, якобы Александр Елисеев сообщил должнику, что так как родительница была созаемщицей, то все принадлежавшее ей имущество уйдет в погашение долга.









Как утверждают юристы, такое вряд ли могло быть возможным, так как при жизни матери Яшина суд не признал ее кредитором банка.

- Но сын покойной поверил, что может лишиться всего, что имеет, - рассказали нам знающие люди. - Убийство слишком напористого банковского юриста и собственное самоубийство показалось ему единственно возможным выходом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Интересно, что по данным сайта «Про Уфу», работодателем Алексея Елисеева является известный в Уфе банкир и депутат Госдумы Сергей Веремеенко.