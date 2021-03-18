В Уфе сообщили о минировании одной из школ

Уфа | 18 мар 2021 | 15:11

Школа №37 в уфимском Сипайлово эвакуирована после анонимного звонка о заложенной в здании бомбе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас на месте работают полиция, кинологи с собаками, скорая, пожарные.







- Родители, в школу заходить нельзя. У многих в портфелях ключи и телефоны остались. В школу мы не заходим. Можно забрать детей. Нас эвакуируют в 122-й садик, — сообщают педагоги в родительском чате.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной стали анонимные сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в учебном заведении. Сейчас проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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