В Уфе сообщили о минировании одной из школ

Школа №37 в уфимском Сипайлово эвакуирована после анонимного звонка о заложенной в здании бомбе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас на месте работают полиция, кинологи с собаками, скорая, пожарные.
- Родители, в школу заходить нельзя. У многих в портфелях ключи и телефоны остались. В школу мы не заходим. Можно забрать детей. Нас эвакуируют в 122-й садик, — сообщают педагоги в родительском чате.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной стали анонимные сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в учебном заведении. Сейчас проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.