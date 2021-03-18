Под Уфой житель села убил на улице мужчину и изрезал его друга

Уфа | 18 мар 2021 | 20:03

В селе Чесноковка, что под Уфой, были обнаружены тела двух мужчин в луже крови. Один из них не подавал признаков жизни, у второго прощупывался пульс. Окровавленные жители поселка лежали прямо на улице, когда их нашел случайный прохожий.







Как рассказали в Следкоме Башкирии, погибшим является 35-летний местный житель, рядом с ним находился его 44-летний знакомый, который выжил благодаря своевременной медицинской помощи.



Пресс-служба СК по РБ:



«Вечером 7 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице с. Чесноковка тела 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и 44-летнего мужчины с колото-резаными ранениями шеи и спины, который был госпитализирован в тяжелом состоянии»

Известно, что в деле сначала не было подозреваемых, однако следствие вышло на след 33-летнего мужчины, который не смог объяснить, где он был в день трагедии. Житель Чесноковки дал признательные показания. Оказалось, что он намеревался убить своих знакомых из-за конфликта, который произошел у них на бытовой почве.



Пресс-служба СК по РБ:



«Подозреваемый и потерпевшие встретились на улице в селе Чесноковка. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый нанес один удар 35-летнему мужчине в область ключицы, а после нанес второму потерпевшему два ножевых ранения в лицо и спину. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия»

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На данный момент следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемый на два месяца помещен в СИЗО.