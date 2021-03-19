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Авария на Бирском тракте: столкнулись грузовик МАЗ и встречный "Hyundai Solaris"

Авария на Бирском тракте: столкнулись грузовик МАЗ и встречный "Hyundai Solaris"

| 19 мар 2021 | 09:18

Вечером в столице Башкортостана на Бирском тракте столкнулись грузовик МАЗ под управлением 42-летнего уфимца и встречный "Hyundai Solaris", за рулём которого находился 28-летний житель Благовещенска. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 49-летняя пассажирка получили травмы. Начато разбирательство. 

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18 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.
 
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2700 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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