Авария на Бирском тракте: столкнулись грузовик МАЗ и встречный "Hyundai Solaris"

| 19 мар 2021 | 09:18

Вечером в столице Башкортостана на Бирском тракте столкнулись грузовик МАЗ под управлением 42-летнего уфимца и встречный "Hyundai Solaris", за рулём которого находился 28-летний житель Благовещенска. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 49-летняя пассажирка получили травмы. Начато разбирательство.



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Источник: блог начальника ГИБДД РБ

Фото: блог начальника ГИБДД РБ

18 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2700 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.