Авария на Бирском тракте: столкнулись грузовик МАЗ и встречный "Hyundai Solaris"
| 19 мар 2021 | 09:18
Вечером в столице Башкортостана на Бирском тракте столкнулись грузовик МАЗ под управлением 42-летнего уфимца и встречный "Hyundai Solaris", за рулём которого находился 28-летний житель Благовещенска. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 49-летняя пассажирка получили травмы. Начато разбирательство.
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За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2700 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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