Житель Белорецка получил ожоги, устроив сварочные работы возле бака с бензином
Белорецкий район | 19 мар 2021 | 09:56
Житель Белорецка получил ожоги во время проведения сварочных работ в своем хозяйстве. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, сообщение о возгорании на улице Дзержинского поступило 18 марта в 18:20.
Хозяин дома проводил ремонт в вольере с помощью электросварки. Рядом находилась канистра с бензином, которая упала и пролилась. На горючее попали искры от сварочных работ и дощатый вольер загорелся.
В результате мужчина 1980 г.р. получил термический ожог лица I степени. От госпитализации он отказался.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Как уточняют в спасательном ведомстве, ни одно животное во время пожара не пострадало.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
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