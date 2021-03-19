Житель Белорецка получил ожоги, устроив сварочные работы возле бака с бензином

Белорецкий район | 19 мар 2021 | 09:56

Житель Белорецка получил ожоги во время проведения сварочных работ в своем хозяйстве. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, сообщение о возгорании на улице Дзержинского поступило 18 марта в 18:20.







Хозяин дома проводил ремонт в вольере с помощью электросварки. Рядом находилась канистра с бензином, которая упала и пролилась. На горючее попали искры от сварочных работ и дощатый вольер загорелся.



В результате мужчина 1980 г.р. получил термический ожог лица I степени. От госпитализации он отказался.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Как уточняют в спасательном ведомстве, ни одно животное во время пожара не пострадало.

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Фото: МЧС РФ по РБ