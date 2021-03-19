Житель Уфы с ножом напал на 32-летнего горожанина

Уфа | 19 мар 2021 | 12:29

В столице Башкирии полицейские разыскивают мужчину, который ночью 17 января едва не отправил на тот свет 32-летнего уфимца.







Все случилось около половины третьего ночи на улице Мустая Карима. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил ножом мужчину, и тот попал в больницу. При этом сам преступник «засветился» на записях уличных камер видеонаблюдения.



По данным пресс-службы МВД Башкортостана, стражи порядка возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Злоумышленника до сих пор не задержали – его розыск продолжается.

На вид подозреваемому 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. В момент нападения был одет в черную куртку с капюшоном и надписью на спине «LACOSTE», черную шапку, черные джинсы и обувь.



Всех, кто может помочь следствию найти злоумышленника, просят звонить в дежурную часть уфимского отдела полиции: 250-51-34, 250-41-62 или 02.

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Фото: пресс-служба УМВД по РБ