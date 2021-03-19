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Жителю Белорецкого района грозит тюремный срок за повторное вождение в пьяном виде | видео

Жителю Белорецкого района грозит тюремный срок за повторное вождение в пьяном виде | видео

Белорецкий район | 19 мар 2021 | 14:04

При проверке документов выяснилось, что 63-летний белоречанин в прошлом году уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В этот раз в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы до 3 лет.

- А если бы сбили кого-нибудь в таком состоянии?

- Да меня тут все знают. Я 40 с лишним лет за рулем.

- Но управлять –то запрещено.

- Я понимаю, что запрещено. Но так получилось.

- Вы в курсе, что Вы не сдали водительское удостоверение, срок лишения у Вас не идет?

- Да я его еще потерял.

В преддверии выходных ГИБДД проведет проверки на дорогах. В рейд выйдет максимальное количество личного состава, подчеркнули в ведомстве.


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Источник: gtrk.tv

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