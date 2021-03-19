Жителю Белорецкого района грозит тюремный срок за повторное вождение в пьяном виде | видео

При проверке документов выяснилось, что 63-летний белоречанин в прошлом году уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В этот раз в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы до 3 лет.
- А если бы сбили кого-нибудь в таком состоянии?
- Да меня тут все знают. Я 40 с лишним лет за рулем.
- Но управлять –то запрещено.
- Я понимаю, что запрещено. Но так получилось.
- Вы в курсе, что Вы не сдали водительское удостоверение, срок лишения у Вас не идет?
- Да я его еще потерял.
В преддверии выходных ГИБДД проведет проверки на дорогах. В рейд выйдет максимальное количество личного состава, подчеркнули в ведомстве.