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В Куюргазинском районе Башкирии талыми водами подтопило дом

В Куюргазинском районе Башкирии талыми водами подтопило дом

Куюргазинский район | 19 мар 2021 | 14:58

В Башкирии зафиксировано первое в 2021 году подтопление дома талыми водами. Оно поступило от жителей частного дома в селе Ермолаево Куюргазинского района 19 марта, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

Чтобы отвести талые воды, спасатели госкомитета вырыли траншею возле дома. Эвакуация людей не потребовалась.

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В региональном ведомстве рекомендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, до начала половодья очистить придомовую территорию от снега, прочистить существующие водоотводы и перенести на чердак дорогие вещи.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

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