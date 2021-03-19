В Бирском районе мужчина убил и спрятал в своем доме тело 50-летней женщины
Бирский район | 19 мар 2021 | 20:03
Бирский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении жителя Благовещенска по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным СК, мужчина убил и спрятал в своем доме 50-летнюю женщину. Ее 16-летняя дочь обращалась 12 марта в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, сообщив, что та исчезла 28 февраля.
По информации ведомства, женщина в последнее время часто находилась у знакомых в многоквартирном доме на Социалистической улице. В период пропажи, как удалось установить следователям, в доме была умышленно сломана видеокамера. Вскрылось, что ее сломала жительница многоэтажки по просьбе своего знакомого, который просил спрятать тело убитой. Когда правоохранители пришли к нему в квартиру, то нашли сам труп, а позже в Кармаскалинском районе задержали и подозреваемого.
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