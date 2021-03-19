В Гафурийском районе мужчина напугал соседей выстрелами из ружья

Гафурийский район | 19 мар 2021 | 20:09

В социальных сетях появилось видео с кадрами из села Красноусольского. Неизвестный мужчина стреляет в воздух из ружья.







Кадры напугали мнительных граждан, хотя специалисты в комментариях сразу сказали, что ружьё охолощенное. Скорее всего, таким необычным способом житель Башкирии решил поделиться какой-то радостью – можно заметить, что мужчина улыбается и не проявляет агрессию.



В правоохранительных органах сообщили, что по факту стрельбы уже проводится проверка.

Пресс-служба МВД по РБ:



- В настоящее время сотрудниками полиции о личность мужчины, который произвел несколько выстрелов установлена. Он доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель. Предварительно известно, что оружие – охолощенное. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.