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ДТП в Белорецке: пьяный водитель лишенный прав задавил дорожного рабочего

ДТП в Белорецке: пьяный водитель лишенный прав задавил дорожного рабочего

Белорецкий район | 20 мар 2021 | 10:51

Житель Белорецка, лишенный водительских прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и насмерть задавал рабочего, который ремонтировал дорогу. Начато разбирательство.

Трагедия произошла в девятом часу вечера на улице Косоротова Белорецка. Местный житель 36 лет за рулем "Mercedes Benz" задавил 28-летнего дорожного рабочего, который ремонтировал дорогу. При этом место работы было обозначено временными знаками.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Telegram-канале.

Прибывшие на место инспекторы Госавтоинспекции выяснили, что водитель был пьян. Результат освидетельствования составил 0,581 мг. Кроме того, выяснилось, что мужчина в 2019 году уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. Тогда после решения суда он просто не сдал права.

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Источник: www.sobkor02.ru

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