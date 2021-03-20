ДТП в Белорецке: пьяный водитель лишенный прав задавил дорожного рабочего
Белорецкий район | 20 мар 2021 | 10:51
Житель Белорецка, лишенный водительских прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и насмерть задавал рабочего, который ремонтировал дорогу. Начато разбирательство.
Трагедия произошла в девятом часу вечера на улице Косоротова Белорецка. Местный житель 36 лет за рулем "Mercedes Benz" задавил 28-летнего дорожного рабочего, который ремонтировал дорогу. При этом место работы было обозначено временными знаками.
Прибывшие на место инспекторы Госавтоинспекции выяснили, что водитель был пьян. Результат освидетельствования составил 0,581 мг. Кроме того, выяснилось, что мужчина в 2019 году уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. Тогда после решения суда он просто не сдал права.
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