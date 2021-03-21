ДТП в Мечетлинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Мечетлинский район | 21 мар 2021 | 09:55
Поздно вечером в Мечетлинском районе неизвестный на автомобиле насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Инцидент произошел близ села Большеустьикинское Мечетлинского района. Неустановленный водитель совершил наезд на 49-летнюю местную жительницу, после чего скрылся с места аварии.
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- От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия. Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд, - сообщили в ГИБДД по Башкирии.Правоохранители просят отозваться очевидцев трагедии.
Источник:
www.sobkor02.ru
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