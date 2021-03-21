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ДТП в Мечетлинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

ДТП в Мечетлинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Мечетлинский район | 21 мар 2021 | 09:55

Поздно вечером в Мечетлинском районе неизвестный на автомобиле насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Инцидент произошел близ села Большеустьикинское Мечетлинского района. Неустановленный водитель совершил наезд на 49-летнюю местную жительницу, после чего скрылся с места аварии.

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- От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия. Сейчас ведутся поиски водителя, совершившего наезд, - сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Правоохранители просят отозваться очевидцев трагедии.

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Источник: www.sobkor02.ru

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