Трагедия в Башкирии: в Чишминском районе мать не вынесла смерти сына
Чишминский район | 21 мар 2021 | 12:44
В селе Еремеево Чишминского района в ночь на 17 марта обнаружили тела 30-летней женщины и ее 6-летнего сына. Сообщение о трагедии появилось в местных сообществах в социальных сетях.
Как стало известно «КП-Уфа», мальчик скончался из-за врожденной болезни. Мать, не справившись с потрясением, решила уйти из жизни. Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы.
«Пусть земля будет пухом, душа ваша будет в раю. Не верю, до сих пор невозможно поверить, ежик мой», – написали близкие погибших в соцсетях.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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