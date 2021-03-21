В Уфе женщина разбила молотком автомобиль, купленный мужем в кредит

Уфа | 21 мар 2021 | 12:50

Очевидцы сняли видео в одном из уфимских дворов, как нетрезвая девушка молотком разбивает припаркованную машину. Автор ролика выяснил, что женщина устроила дебош из-за того, что муж отказался от ипотеки, но взял в кредит отечественный автомобиль.







На видео видно, как молодая женщина с молотком в руках бьет по капоту автомобиля. Она просит очевидцев не лезть в ее личную жизнь и отношения с мужем.



По ее голосу слышно, что она не вполне трезвая.



Чуть позже, она пояснила автору ролика причину своего хулиганства.



-Вот муж купил в кредит машину, а я живу на съемной квартире. А от ипотеки отказался, - изливает душу дебоширка.

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