В Уфе женщина разбила молотком автомобиль, купленный мужем в кредит

Очевидцы сняли видео в одном из уфимских дворов, как нетрезвая девушка молотком разбивает припаркованную машину. Автор ролика выяснил, что женщина устроила дебош из-за того, что муж отказался от ипотеки, но взял в кредит отечественный автомобиль.
На видео видно, как молодая женщина с молотком в руках бьет по капоту автомобиля. Она просит очевидцев не лезть в ее личную жизнь и отношения с мужем.
По ее голосу слышно, что она не вполне трезвая.
Чуть позже, она пояснила автору ролика причину своего хулиганства.
-Вот муж купил в кредит машину, а я живу на съемной квартире. А от ипотеки отказался, - изливает душу дебоширка.