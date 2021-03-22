Авария в Уфе: пьяная женщина за рулем авто столкнулась с внедорожником

Уфа | 22 мар 2021 | 09:13

Вечером 21 марта в столице Башкирии случилось ДТП на улице Пугачева. Происшествие с пострадавшим с провоцировала водительница подшофе.







Сообщается, что автомобиль «Хайма», которым управляла 36-летняя горожанка, при развороте столкнулся с «Мицубиши Паджеро». В итоге травмы получил 27-летний пассажир китайской иномарки. Полицейские установили у женщины состояние алкогольного опьянения и теперь разбираются в других обстоятельствах случившегося.

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Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано три аварии с тремя пострадавшими. Автоинспекторы разыскали один угнанный автомобиль и задержали 50 нетрезвых водителей.