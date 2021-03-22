В Кумертау загорелся дом многодетной семьи

Кумертау | 22 мар 2021 | 09:34

В Кумертау днем 21 марта загорелся жилой дом по улице Зеленой. Когда спасатели МЧС Башкирии прибыли на место, то установили, что возгорание произошло в бревенчатом доме с пристроенной кирпичной верандой. Была угроза распространения огня на рядом стоящие дома.







«Тушение пожара производилось по повышенному рангу. В итоге огнем повредились бревенчатый дом, крыша и стены внутри веранды, также частично повредилась кровля кирпичного дома, сам дом не пострадал. Благодаря оперативным действиям пожарных дальнейшего распространения пожара допущено не было.





«Дом, в котором начался пожар, оборудован автономным дымовым пожарным извещателем, установленным в начале этого года по льготной программе как многодетной семье. Свою функцию он выполнил – сработал. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

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Фото: пресс-служба МЧС РБ

К тушению пожара привлекались шесть единиц техники и 20 человек личного состава МЧС России.