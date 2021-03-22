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В Уфе задержали молодых фальшивомонетчиков

В Уфе задержали молодых фальшивомонетчиков

Уфа | 22 мар 2021 | 16:46

В Уфе сотрудники полиции задержали шестерых парней из Стерлитамака возрастом от 17 до 19 лет. Молодые люди заходили в разные магазины и совершали небольшие покупки, расплачиваясь поддельными купюрами.

Молодчики сбывали только крупные пятитысячные фальшивки, получая сдачу за товар настоящими деньгами. Позже поддельные банкноты обнаружили сотрудники банка.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, юных преступников задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и полка ДПС госавтоинспекции. У парней стражи порядка нашли еще несколько фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. Теперь все шестеро стали фигурантами дел о хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ

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