Житель Стамбула в течение двух суток избивал уфимку в номере отеля

| 22 мар 2021 | 20:52

Жуткая история произошла с 47-летней жительницей Уфы. Несчастная стала заложницей поклонника-тирана, который двое суток избивал женщину в номере отеля.







Женщина познакомилась с гражданином Турции в социальных сетях, а после недолгого общения мужчина пригласил её к себе в Стамбул. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на местные СМИ, пара поселилась в одном из отелей. В какой-то момент мужчина сильно перебрал с алкоголем, а потом задал женщине вопрос, ответ на который его не устроил. Тогда в приступе гнева он жестоко избил уфимку.



Обратиться за помощью несчастная смогла только через двое суток, когда мужчина ушёл из номера. Приехавшая полиция задержала мужчину, а уфимку с сильнейшими гематомами и травмами доставили в больницу.

Своё поведение тиран объяснил опасением, что любовница расскажет об их связи его супруге. После лечения женщину выписали из больницы, и она благополучно вернулась в Уфу.

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