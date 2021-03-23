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Авария в Куюргазинском районе: столкнулись "Daewoo Nexia" и встречный грузовик "Mercedes-Benz"

Авария в Куюргазинском районе: столкнулись "Daewoo Nexia" и встречный грузовик "Mercedes-Benz"

Куюргазинский район | 23 мар 2021 | 09:15

22 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.

Ближе к полуночи в Куюргазинском районе на 239 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись "Daewoo Nexia" под управлением  32-летнего жителя Уфимского района и встречный грузовик "Mercedes-Benz", за рулём которого находился 35-летний житель Оренбургской области. В результате ДТП водитель "Daewoo" был госпитализирован. 

В первом часу ночи в Аургазинском районе на 60 км автодороги Уфа-Оренбург 42-летний житель Иглинского района, управляя грузовым фургоном "Hyundai", столкнулся с попутным грузовиком "DAF"  под управлением 36-летнего жителя г. Салавата, остановившегося на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель "Hyundai" с различными травмами госпитализирован. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2700 нарушений ПДД, задержаны 38 нетрезвых водителей.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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