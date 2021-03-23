В Уфе убийца адвоката Станислав Яшин пришел в сознание

Уфа | 23 мар 2021 | 09:27

Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката Александра Елисеева в центре Уфы Станислав Яшин, который находился в тяжелом состоянии после попытки суицида, пришел в сознание и переведен из реанимации в палату. Теперь с убийцей смогут работать следователи – ранее они не могли предъявить обвинение г-ну Яшину, так как он находился без сознания.







Напомним, днем 17 марта после драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, застрелившись из карабина. Но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что уфимец убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы, раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью назвал им имя нападавшего.



В минздраве региона сообщали, что подозреваемый в убийстве находится в тяжелом состоянии в больнице, ему была проделана операция.

- Подозреваемый находится в республиканской клинической больнице имени Куватова, он под охраной, - рассказали в правоохранительных органах. - Сегодня пришел в сознание, может говорить и передвигаться. Его перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, убийство произошло из-за судебного спора. Александр Елисеев, представляющий в суде интересы банка, взыскивал с предприятия Станислава Яшина свыше 200 миллионов рублей кредитного долга. В день убийства он предложил взыскать в счет погашения банковского долга все имущество Станислава Яшина, оставив предпринимателя ни с чем. Также источники сообщали, что Яшин уже месяц преследовал юриста и угрожал ему расправой, присылая на его телефон фотографии с могилы матери, которая скоропостижно скончалась, узнав о проблемах сына.





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