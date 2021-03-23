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В Уфе из окна 12 этажа выпал ребенок

В Уфе из окна 12 этажа выпал ребенок

Уфа | 23 мар 2021 | 09:59

Накануне, 22 марта, около 23:00, в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что из окна жилого дома на улице Энтузиастов, 13, выпал ребенок. На место выехали экстренные службы города.

Прибывшей бригадой скорой помощи шестилетний был доставлен в больницу. То, что малыш жив, чудо – он упал с 12-этажа. По предварительной информации, в момент происшествия ребенок находился дома один. Как именно малыш оказался у открытого окна, неизвестно. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.


Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы обращаются ко всем родителям и напоминают: оставлять маленького ребенка в комнате, где у него есть возможность самостоятельно открыть окно, опасно для жизни. Необходимо объяснять детям, что нельзя играть на подоконниках. Чтобы избежать беды, в доме, где есть несовершеннолетние, нужно держать окна закрытыми на замок (фиксатор) или же снимать с них ручки.

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Источник: proural.info

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