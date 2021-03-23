В Белорецке женщина, получив ожоги из-за пожара в квартире, скончалась в больнице
Белорецкий район | 23 мар 2021 | 10:50
Крупный пожар в Белорецке унес жизнь пожилой женщины, еще один человек в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Ленина поступило 22 марта в 10:30.
К приезду спасателей в двухкомнатной квартире на третьем этаже огнем была повреждена ванная комната и закопчен потолок в коридоре.
При пожаре пострадали два человека. Женщина 1958 г.р. получила термические ожоги 2-3 степени более 70% площади тела, осложненные ожогом верхних дыхательных путей и шоком 1 степени. Мужчина 1957 г.р. получил термические ожоги 1-2 степени конечностей рук и ног на площади 5 %, отравление угарным газом.
К сожалению, позже вечером женщина от полученных травм скончалась на больничной койке. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Причина пожара – устанавливается.