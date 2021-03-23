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В Белорецке женщина, получив ожоги из-за пожара в квартире, скончалась в больнице

В Белорецке женщина, получив ожоги из-за пожара в квартире, скончалась в больнице

Белорецкий район | 23 мар 2021 | 10:50

Крупный пожар в Белорецке унес жизнь пожилой женщины, еще один человек в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Ленина поступило 22 марта в 10:30.

К приезду спасателей в двухкомнатной квартире на третьем этаже огнем была повреждена ванная комната и закопчен потолок в коридоре.

При пожаре пострадали два человека. Женщина 1958 г.р. получила термические ожоги 2-3 степени более 70% площади тела, осложненные ожогом верхних дыхательных путей и шоком 1 степени. Мужчина 1957 г.р.  получил термические ожоги 1-2 степени конечностей рук и ног на площади 5 %, отравление угарным газом.

К сожалению, позже вечером женщина от полученных травм скончалась на больничной койке. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Причина пожара – устанавливается. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ

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