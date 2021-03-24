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ДТП в Туймазах: пьяный водитель за рулём "Hyundai Solaris" совершил наезд на женщину

ДТП в Туймазах: пьяный водитель за рулём "Hyundai Solaris" совершил наезд на женщину

Туймазинский район | 24 мар 2021 | 09:11

23 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано две автомобильные аварии, в которых два человека получили травмы.

Около полудня в г.Туймазы на ул.Комарова 53-летний местный житель за рулём "Hyundai Solaris" совершил наезд на 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход с травмами доставлена в больницу.

При освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения показания алкотектора превысили максимально допустимые 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха и показали 1,143. Сейчас ему грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2800 нарушений ПДД, задержаны 29 нетрезвых водителей.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov

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