Авария в Зилаирском районе: 5 детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки

Сегодня, 24 марта, утром в Матраево Зилаирского района произошло ДТП с участием двух автотранспортных средств: грузового автомобиля марки ГАЗ-53 и автомобиля марки ВАЗ-2110. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
В машинах находились 7 человек, в том числе 5 детей. Прибывшие к месту сотрудники МЧС произвели деблокирование пострадавших.
Спасатели обнаружили, что погибших нет, пострадало 5 детей. 3 ребёнка травмированные доставляются в ЦРБ Зилаирского района, состояние — средней тяжести, 2 ребёнка доставлены в ЦГБ г. Сибай, состояние - тяжелое.