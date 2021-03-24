Авария в Зилаирском районе: 5 детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки

Зилаирский район | 24 мар 2021 | 10:07

Сегодня, 24 марта, утром в Матраево Зилаирского района произошло ДТП с участием двух автотранспортных средств: грузового автомобиля марки ГАЗ-53 и автомобиля марки ВАЗ-2110. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



В машинах находились 7 человек, в том числе 5 детей. Прибывшие к месту сотрудники МЧС произвели деблокирование пострадавших.



Спасатели обнаружили, что погибших нет, пострадало 5 детей. 3 ребёнка травмированные доставляются в ЦРБ Зилаирского района, состояние — средней тяжести, 2 ребёнка доставлены в ЦГБ г. Сибай, состояние - тяжелое.



Движение на автодороге не затруднено.

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