В Караидельском районе пассажир подрался с полицейским | видео
Караидельский район | 24 мар 2021 | 12:35
Жители Караидельского района Башкирии стали очевидцами неприятной картины. На их глазах сотрудник полиции дрался с мужчиной в гражданской форме. Очевидцы все успели заснять на видео, которое разлетелось по соцсетям.
На кадрах ролика запечатлено, как мужчины наносят друг другу удары, валяются на грязном снегу и не реагируют на просьбу прекратить драку. В итоге разнять героев видео удалось благодаря пенсионеру, который подоспел на помощь. Ролик заканчивается «победой» полицейского, который сумел надеть наручники на своего противника.
Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД, одним из участников драки оказался пассажир автомобиля, который остановили стражи порядка. Мужчина начал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции.
Пресс-служба МВД по РБ: