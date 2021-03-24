В Караидельском районе пассажир подрался с полицейским | видео

Караидельский район | 24 мар 2021 | 12:35

Жители Караидельского района Башкирии стали очевидцами неприятной картины. На их глазах сотрудник полиции дрался с мужчиной в гражданской форме. Очевидцы все успели заснять на видео, которое разлетелось по соцсетям.





На кадрах ролика запечатлено, как мужчины наносят друг другу удары, валяются на грязном снегу и не реагируют на просьбу прекратить драку. В итоге разнять героев видео удалось благодаря пенсионеру, который подоспел на помощь. Ролик заканчивается «победой» полицейского, который сумел надеть наручники на своего противника.



Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД, одним из участников драки оказался пассажир автомобиля, который остановили стражи порядка. Мужчина начал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции.

Пресс-служба МВД по РБ:



«Во время беседы с водителем пассажир машины начал конфликт с инспекторами дорожного движения и ударил одного из них. Полицейскими мужчина был задержан. В отношении него составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). По факту неповиновения сотрудникам полиции собран материал, который будет направлен в Следственный комитет по РБ»

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram