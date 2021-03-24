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Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии в Зилаирском районе

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии в Зилаирском районе

Зилаирский район | 24 мар 2021 | 14:10

Трое из пяти детей, пострадавших в аварии по дороге в школу в Зилаирском районе, находятся в реанимации. Пострадавшим в ДТП от 11 до 14 лет.

Напомним, что утром в Зилаирском районе республики в результате столкновения ВАЗ-2110 и грузовика пострадали пять детей, все они были доставлены в ближайшую больницу.

Выяснилось, что детей везли в школу в соседнюю деревню. По данным ГИБДД, в аварии может быть виновен как раз водитель, вёзший школьников. Он не уступил путь грузовику, выезжая из второстепенной дороги.


- Пострадали пассажиры "Лады", это ученики 5-8 классов. Две девочки, 13 и 14 лет, а также 11-летний мальчик находятся в реанимации. Также госпитализированы мальчики, 12 и 14 лет, - сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Оказалось, что детей мог довозить до учебы школьный автобус. Но родители взяли на себя ежедневную перевозку школьников туда и обратно, чтобы дети не оставались ночевать в интернате.

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Источник: www.sobkor02.ru

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