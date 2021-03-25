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Под Калугой погиб уроженец Башкирии, майор авиации Денис Султанов

Под Калугой погиб уроженец Башкирии, майор авиации Денис Султанов

| 25 мар 2021 | 10:34

Под Калугой произошла трагедия, в которой погиб военнослужащий родом из Башкирии. Об этом сообщает «Учалинская газета» со ссылкой на Минобороны страны. В ведомстве пояснили, что ЧП случилось при плановой подготовке к полету ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

Пресс-служба Минобороны РФ:

«По предварительным данным, случилось нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью»

Известно, что одним из погибших является 36-летний майор авиации Денис Султанов из Башкирии. Мужчина всю жизнь был связан с военной службы и мечтал работать в армии. Дома у него остались жена и двое маленьких детей.

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Источник: bash.news

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