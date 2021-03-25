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В Уфе произошло нападение на продавца продуктового магазина

В Уфе произошло нападение на продавца продуктового магазина

Уфа | 25 мар 2021 | 10:50

В Уфе молодой парень напал на продавца в продуктовом магазине. Девушка, работающая за кассой, попыталась пресечь кражу.

Как сообщают представители Росгвардии Башкирии, двое пьяных мужчин зашли в магазин на Комсомольской и почти не таясь набрали сыра и тюбики зубной пасты. Конечно, за этот товар уфимцы расплачиваться не планировали, поэтому, спрятав товар в карманы, попытались покинуть магазин.

Подозрительных покупателей заметили охранники, потребовали отдать всё украденное, а потом отпустили воришек. Но через какой-то время возмущенный 31-летний мужчина решил отомстить магазину за сорванное ограбление. Он вернулся в магазин и налетел с кулаками на несчастную девушку за кассой.

Вскоре на место инцидента приехали сотрудники Росгвардии, которые и остановили дебошира.

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Источник: bash.news

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