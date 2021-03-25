В Илишевском районе мужчина жестоко избил молотком подругу и ее отца

Илишевский район | 25 мар 2021 | 16:33

В Илишевском районе Башкирии от рук 32-летнего местного жителя пострадала молодая женщина и ее отец. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина, будучи нетрезвым, напал на 31-летнюю подругу и ее отца.







По версии следствия, он в день нападения выпивал и пришел к односельчанке поговорить. В какой-то момент он разозлился и начал ее избивать молотком и скалкой. На ее защиту встал пожилой отец, но мужчина продолжал наносить удары. Прибывшие на место происшествия полицейские пытались урезонить местного жителя, однако он оказал им сопротивление.

Врачи диагностировали у пострадавшей множественные ушибы, перелом руки и пальца. Отмечается, что мужчина был ранее судим за нанесение тяжкого вреда здоровья. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.





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