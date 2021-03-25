Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену
Белорецкий район | 25 мар 2021 | 18:17
Жуткое преступление произошло в Белорецке. Там, 63-летний мужчина жестоко избил, а потом поджёг свою супругу.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 22 марта 2020 года. Мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков. В этот момент между ним и его 63-летней супругой вспыхнул бытовой конфликт. Горожанин начал избивать жену, а потом и вовсе облил бензином и поджёг.
Во время избиения женщина успела позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов и МЧС вскрыли дверь, где обнаружили два тела. Женщину с 80% ожогами тела в срочном порядке госпитализировали, но спасти её жизнь не удалось.
Её супруг отравился продуктами горения и потерял сознание. Но в больнице ему оказали необходимую медпомощь, а после начались первоначальные следственные действия.
Пресс-служба СК РФ по РБ: