Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену

Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену

Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену

Белорецкий район | 25 мар 2021 | 18:17

Жуткое преступление произошло в Белорецке. Там, 63-летний мужчина жестоко избил, а потом поджёг свою супругу.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 22 марта 2020 года. Мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков. В этот момент между ним и его 63-летней супругой вспыхнул бытовой конфликт. Горожанин начал избивать жену, а потом и вовсе облил бензином и поджёг.

Во время избиения женщина успела позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов и МЧС вскрыли дверь, где обнаружили два тела. Женщину с 80% ожогами тела в срочном порядке госпитализировали, но спасти её жизнь не удалось.

Её супруг отравился продуктами горения и потерял сознание. Но в больнице ему оказали необходимую медпомощь, а после начались первоначальные следственные действия.

Пресс-служба СК РФ по РБ:

- Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: СК РФ по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: