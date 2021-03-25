Житель Белорецка избил, а затем поджег свою жену

Белорецкий район | 25 мар 2021 | 18:17

Жуткое преступление произошло в Белорецке. Там, 63-летний мужчина жестоко избил, а потом поджёг свою супругу.



Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 22 марта 2020 года. Мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков. В этот момент между ним и его 63-летней супругой вспыхнул бытовой конфликт. Горожанин начал избивать жену, а потом и вовсе облил бензином и поджёг.







Во время избиения женщина успела позвонить родственникам, которые вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов и МЧС вскрыли дверь, где обнаружили два тела. Женщину с 80% ожогами тела в срочном порядке госпитализировали, но спасти её жизнь не удалось.



Её супруг отравился продуктами горения и потерял сознание. Но в больнице ему оказали необходимую медпомощь, а после начались первоначальные следственные действия.

Пресс-служба СК РФ по РБ:



- Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.

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Фото: СК РФ по РБ