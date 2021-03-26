Пожар в Абзелиловском районе: семья спаслась благодаря пожарному извещателю

Абзелиловский район | 26 мар 2021 | 09:57

В Абзелиловском районе семья из четырех человек едва не погибла во время пожара в своем доме в ночь на 26 марта. Сообщение о возгорании по улице Усманова в селе Аскарово поступило около часа ночи.







Огнем был поврежден жилой дом на площади 30 м2. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ по РБ, жильцы проснулись от громкого звука автономного дымового пожарного извещателя. В доме находилась семья из 4 человек: муж с женой и их 2-е малолетних детей, девочки 2016 и 2018 годов рождения.

Жильцам удалось спастись и даже потушить открытое горение возле входной двери веранды. Однако огонь быстро успел перейти на чердак, где доступ для тушения был ограничен.



Прибывшие спасатели ликвидировали открытое горение кровли в 01:12. Пожар полностью потушен в 01:32. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы в электрической печи заводского изготовления.

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