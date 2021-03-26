ДТП в Уфе: водитель грузовика сбил пешехода

Уфа | 26 мар 2021 | 11:34

Накануне, 25 марта, около трёх часов дня в Уфе произошла авария. Инцидент зафиксирован напротив дома №6 по улице Губайдуллина.







Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 42-летний пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В этот момент на него наехал 34-летний водитель за рулём «КАМаза».



Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, но после оказания медицинской помощь отпустили домой.

Пресс-служба ГИБДД Уфы:



- Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что пешеходам необходимо переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего движения. Следует помнить, что автомобиль остановить мгновенно невозможно, тем более в условиях мокрого и скользкого дорожного полотна. Пешеходам следует иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге в темное время суток и даст возможность водителям заблаговременно заметить человека на дороге и предпринять меры, исключающие аварийные ситуации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram