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ДТП в Уфе: водитель грузовика сбил пешехода

ДТП в Уфе: водитель грузовика сбил пешехода

Уфа | 26 мар 2021 | 11:34

Накануне, 25 марта, около трёх часов дня в Уфе произошла авария. Инцидент зафиксирован напротив дома №6 по улице Губайдуллина.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 42-летний пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В этот момент на него наехал 34-летний водитель за рулём «КАМаза».

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, но после оказания медицинской помощь отпустили домой.

Пресс-служба ГИБДД Уфы:

- Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что пешеходам необходимо переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего движения. Следует помнить, что автомобиль остановить мгновенно невозможно, тем более в условиях мокрого и скользкого дорожного полотна. Пешеходам следует иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге в темное время суток и даст возможность водителям заблаговременно заметить человека на дороге и предпринять меры, исключающие аварийные ситуации.

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Источник: bash.news

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