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ДТП в Салавате: водитель наехал на маму с ребенком | видео

ДТП в Салавате: водитель наехал на маму с ребенком | видео

Салават | 28 мар 2021 | 11:46

Молодая мама с ребенком пострадали от наезда авто на парковке в Башкирии. ДТП произошло днём 27 марта на улице Уфимской в Салавате.

На парковке ТЦ «Лимонад» 57-летний горожанин за рулём ВАЗ-2114 дал задний ход и наехал открытой дверью сначала на припаркованную «Mazda CX-5», а затем на своих дочь и внучку, которые стояли рядом с авто.

В результате 28-летняя женщина и её 4-летняя дочь получили травмы. Начато разбирательство.

Всего 27 марта на дорогах республики зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых 11 человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2600 нарушений ПДД, задержаны 68 нетрезвых водителей.


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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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