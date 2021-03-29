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В Иглинском районе пьяный автомобилист насмерть сбил пожилого велосипедиста

В Иглинском районе пьяный автомобилист насмерть сбил пожилого велосипедиста

Иглинский район | 29 мар 2021 | 09:09

В минувшее воскресенье, 28 марта, в Иглинском районе Башкортостана произошло смертельное ДТП. На 24 километре дороги Иглино-Красный Восход столкнулись легковушка и велосипедист.

За рулем «Лады Гранты» находился 26-летний парень, а на велосипеде во встречном направлении ехал 63-летний мужчина. Травмы, полученные пенсионером, оказались смертельными. Выяснилось, что водитель в момент аварии находился в нетрезвом виде. Медосвидетельствование показало уровень опьянения в 1,032 мг/л.

За сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий с одним погибшим и семью пострадавшими. Сотрудники ГИБДД пресекли 2400 нарушений ПДД и задержали 54 нетрезвых водителя.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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